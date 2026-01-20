Karayılan'dan Suriye'deki Gelişmelere Yanıt - Son Dakika
Karayılan'dan Suriye'deki Gelişmelere Yanıt

20.01.2026 12:26
PKK yöneticisi Karayılan, Suriye'deki çatışmaların uluslararası bir komplonun parçası olduğunu savundu.

(ANKARA) - Suriye'de merkezi yönetime bağlı güçlerin SDG kontrolündeki Deyri Zor ve Rakka'da ilerleyişinin ardından PKK'nın üst düzey yöneticisi Murat Karayılan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine atıfla Suriye'deki son gelişmelerin "Öcalan'ın başlattığı süreci" boşa çıkarmayı hedefleyen "uluslararası bir komplonun" parçası olduğunu öne sürdü. Karayılan, sonraki adımlarda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin statüsünün de hedef alınacağını savundu.

Suriye'de Şam ve SDG arasında 18 Ocak'ta varılan ateşkese rağmen, son iki günde merkezi yönetim güçlerinin SDG kontrolündeki Deyri Zor ve Rakka'yı ele geçirmesiyle yaşanan çatışmaların yasımaları sürüyor.

PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan son gelişmelere ilişkin açıklamasında "Bölgenin yeniden dizayn planında Kürt halkının yer almasını istemedikleri açıktır. Kürt halkının irade ve statü sahibi olmasını istemiyorlar" dedi. Karayılan iddia ettiği bölgesel dizayn planı kapsamında "uygun bir zaman bulunduğunda" Irak Kürt Blgesel Yönetimi'nin statüsünün de hedef alınacağını savundu.

"Öcalan'ın başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi"

Karayılan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine atıfla Suriye'deki gelişmelerin PKK lideri Abdullah Öcalan'ın "başlattığı süreci boşa çıkarma girişimi" olduğunu öne sürdü. "Bu komploda hem uluslararası güçler hem yerel güçler yer alıyor. Bu güçler çıkarlarını burada gördüler. Bu saldırıları bu nedenle örgütlediler" diyen Karayılan, Türkiye'yi de bu sürecin parçası olmakla suçladı.

Karayılan, Ankara'nın Türkiye'deki Kürtlere "kardeşlik deyip gel iç barış sağlayalım" dediğini, Suriye'de  ise "Kürt halkının tüm kazanımlarını hedefe koyduğunu" savunarak, buna Kürtlerin kanmayacağını ifade etti.

"Suriyeli Kürtleri yalnız bırakmayacağız"

Karayılan, "Şu an uluslararası güçlerin aldığı bu karar, yani saldırılara yol açma tutumu başta ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya, Fransa ve diğer uluslararası koalisyon devletleri için kara bir leke olacaktır" dedi.

Karayılan Suriyeli Kürtlere seslenerek, "Bedeli ne olursa olsun sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Bu süreçte tüm Kürt halkı olarak biz de Hareket olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yalnız değilsiniz. Ancak her şeyden önce kendinize ve savaşçılarınıza güvenmelisiniz, kendinizi örgütlemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayılan'dan Suriye'deki Gelişmelere Yanıt - Son Dakika

SON DAKİKA: Karayılan'dan Suriye'deki Gelişmelere Yanıt - Son Dakika
