Son Dakika Haberleri: Karayolları Kars'ta kaldırımları yapıyor
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Karayolları Kars'ta kaldırımları yapıyor

7 dakika önce

Karayolları ağına alınan caddelerin kaldırımları yapılıyor.

Karayolları Kars'ta kaldırımları yapıyor, System.String[]
Karayolları ağına alınan caddelerin kaldırımları yapılıyor. Dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, tarafından karayolları ağına aldırılan ve milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç'ında yakından takip ettiği kaldırım çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kars kent merkezinde yılan hikayesine dönen kaldırım ve yol çalışmaları AK Parti Milletvekillerinin girişimleriyle yapılmaya başladı. Başta Faikbey Caddesi olmak üzere, Cumhuriyet Caddesi, Kafkas Üniverisitesi Ahmet Arslan Caddesi ve son olarak İnönü Caddesi'nin kaldırımları karayolları ekiplerince sökülerek yeniden yapılıyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ağına alınan 7 caddenin yol ve kaldırım çalışmaları karayolları ekiplerince yürütülüyor. Yürütülen çalışmalar ise vatandaşlar arasından memnuniyetle karşılanıyor.

Kars'ta kaldırımların karayolları ekiplerince yapıldığını ifade eden vatandaşlar, "Kent merkezinde doğru dürüst ne kaldırım, ne de yol var. İyi ki karayolları var. Karayolları olmazsa yol ve kaldırımları kim yapacak" dediler.

Öte yandan Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'nce İnönü Caddesi'nde başlatılan kaldırım çalışmaları, devam ediyor. Ekipleri önce kaldırımları söküyor. Sökülen kaldırımlar, iş makineleri ile kent dışına çıkarılıyor. Daha sonra ise kaldırımların yapımına başlanıyor.

Yaya kaldırımları ve alt yapı eksikliklerinin tamamlanması için çalışmalara başlayan ekipler, önümüzdeki günlerde de yollara Bitümlü Sıcak Asfalt (BSK) çalışmasını başlatacak. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
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