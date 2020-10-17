Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-0

STAT: Minareli Çavuş Spor

HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Uğur Başdaş (xx), Gökmen Çambel (xx)

Misli.com 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Bursa Yıldırımspor, 5'inci hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Karbel Karaköprü Belediyespor'u 1-0 yendi.Maçın ilk yarısı her iki ekibin orta alan mücadelesinde geçerken, ilk tehlikeli atak Bursa Yıldırımspor'dan geldi. 63'üncü dakikada Furkan Fehmi Güneş'in sağ kanattan yaptığı ortada Hüseyin Çelik vuruşunu yaptı. Kaleci Ersel Çetinkaya topa iki müdahalede sahip oldu.Bursa Yıldırımspor, 78'inci dakikada golü buldu. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında topa iyi yükselen Doğacan Diker, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.83'üncü dakikada gerçekleşen organize atakta topla birlikte ceza sahasına giren Doğacan Diker yerden vuruşunu yaparken, top kalecide kaldı.90+1'inci dakikada Alpay Aldemir'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşu sonrası, kaleye yönelen topu kaleci son anda çelmeyi başardı.90+5'inci dakikada Hüseyin Çelik, ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak yandan az farkla dışarı yöneldi.

Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç 1-0'lık skorla sona erdi.