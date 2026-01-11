Afyonkarahisar'ın 2 ilçesi ve bir beldesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Emirdağ ilçesinde 4, Şuhut'ta 2 kişi ve Sülümenli beldesinde 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 kişiyi hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Karbonmonoksit Zehirlenmesi: 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?