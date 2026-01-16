Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Çift Hayatını Kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Ardıçkaya köyünde yaşayan Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül'den (60) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlenen karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
