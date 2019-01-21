Karda Mahsur Kalan İki Kişi Kurtarıldı
26 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gündür mahsur kalan dayı ve yeğeni 3 gün süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 6 gündür mahsur kalan dayı ve yeğeni 3 gün süren çalışma sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çığşar Mahallesi kırsalındaki sulama göletinde bekçilik yapan dayı Mustafa Erkek
ve yeğeni Cengiz Erkek yoğun kar yağışı nedeniyle mahallede mahsur kaldı. Kar
kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bölgeden çıkamayan iki kişi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerin iş makineleri ile 3 gün süren çalışmalar sonucu ulaştığı dayı ve yeğeninin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:56 Kaynak: AA
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