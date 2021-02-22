Kardan keçi yaptı - Son Dakika

Artova ilçesinde çimento fabrikasında çalışan Mehmet Halil Tekin, kardan adeta sanat eserleri oluşturuyor. Bugüne kadar kardan insan büstü, köpek, at, eşek, horoz, kaplumbağa yapan Tekin'in son eseri için kolları sıvadı. Fabrika bahçesinde yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kardan keçi yaptı. Keçinin boynuzlarında çatılardan sarkan buzlar kullanıldı.

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