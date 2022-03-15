Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek - Son Dakika
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Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek

15.03.2022 16:58
Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

İlde öğle saatlerinde yoğunlaşan kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

Siirt- Kurtalan kara yolunun Yağmurtepe mevkisindeki rampada bazı araçlar mahsur kalınca sürücülerin yardımına trafik ekipleri ve vatandaşlar yetişti.

Bölgede görev yapan İl Trafik Bölge Müdürlüğü Denetleme Şubesi ekipleri vatandaşlarla mahsur kalan araçları iterek kurtardı.

Karayolları 94. Şube Şefliği ve Siirt Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Siirt'te kar nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı Siirt'te kar nedeniyle 27 köy ve 2 mezra yolu ulaşıma kapandı Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı Siirt'te 28 köy yolu ulaşıma kapandı

Kurtalan, Siirt, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardan yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına polisten destek - Son Dakika
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