KARDEMİR'de Veda Programı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) bünyesinde uzun yıllar görev yapan İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Aycan ile Haddehaneler Direktörü Sait Hadutoğlu için veda programı düzenlendi.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre, Mühendisler Kulübü'nde gerçekleştirilen programa, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Aydın ve Suat Sarıgül, KARDEMİR Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker ile üst düzey yöneticiler ve direktörler katıldı.

Programda konuşan Aycan ve Hadutoğlu, görev süreleri boyunca edindikleri bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaşarak, KARDEMİR çatısı altında hizmet vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Oflaz da her iki yöneticiye kuruma sundukları katkılardan dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki yaşamlarında sağlık, huzur ve başarı temennilerini iletti.

Program, Aycan ve Hadutoğlu'na KARDEMİR'e uzun yıllar verdikleri özverili hizmetlerin anısına takdim edilen teşekkür plaketleri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.