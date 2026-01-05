KARDEMİR'den TCDD'ye Ray Satışı - Son Dakika
Ekonomi

KARDEMİR'den TCDD'ye Ray Satışı

KARDEMİR\'den TCDD\'ye Ray Satışı
05.01.2026 22:11
KARDEMİR, TCDD ile 22.980 ton ray satışı sözleşmesi imzaladı, demiryolu projelerinde kullanılacak.

Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile önemli bir ray satışı sözleşmesine imza attı.

Fabrikadan yapılan açıklamaya göre KARDEMİR, Aralık 2025 döneminde yurt içi demiryolu projelerinde kullanılmak üzere TCDD Genel Müdürlüğü, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bölge Müdürlüğü ile TCDD'ye bağlı 7 Bölge Müdürlüğü ile toplam 22 bin 980 ton ray satışı için sözleşmeler imzaladı.

Açıklamada, söz konusu sözleşmeler kapsamında üretilecek 60E1 R260 kalite, 36 metre uzunluğundaki rayların; TCDD Ankara (2. Bölge), İzmir (3. Bölge), Sivas (4. Bölge), Malatya (5. Bölge), Adana (6. Bölge) ve Afyon (7. Bölge) Bölge Müdürlükleri ile TCDD Genel Müdürlüğü ve YHT Bölge Müdürlüğü projelerinde kullanılmasının planlandığı belirtildi.

KARDEMİR'in 2007 yılında devreye aldığı Ray Profil Haddehanesi ile yerli ve milli üretim anlayışı doğrultusunda yüksek kalite standartlarında ray üretimi gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şirketin bu üretim kabiliyeti ve tecrübesiyle Türkiye'nin demiryolu altyapısının güçlendirilmesine katkı sunduğu ve demiryolu sektöründeki stratejik tedarikçi konumunu her geçen gün daha da güçlendirdiği vurgulandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Ekonomi, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KARDEMİR'den TCDD'ye Ray Satışı - Son Dakika

SON DAKİKA: KARDEMİR'den TCDD'ye Ray Satışı - Son Dakika
