KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

03.04.2022 13:43
KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temellerinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kent Meydanı'nda saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yardımcısı Muhittin Gürel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, şiir ve kompozisyonlar okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk çelik fabrikasının 1937'de Karabük'te kurulduğunu anımsattı.

"Dünya üzerinde Türk çeliğinin ismi okunuyorsa bunun çekirdeği burada toprakla buluşmuştur." diyen Utkanlar, "Bugün Türk demir çeliği dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada. Bu çok büyük önemli nokta. Bir ülkenin gelişmesinin ve ilerlemesinin en önemli unsurlarından birisinin çelik üretimi olduğu asla göz ardı edilmemeli. Savaş gerginliğinin yaşandığı şu günlerde çeliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortada." ifadelerini kullandı.

Utkanlar, KARDEMİR'in ürettiği birçok ürünü Türkiye'deki diğer çelik fabrikalarının üretemediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Türkiye'de istenilse KARDEMİR benzeri yerler kurulabilir ama sadece ekipmanı kurmak yetmiyor, orayı işletmek için önemli olan bilgi birikimidir, tecrübedir ve şirket hafızasıdır. Bunların tümü 85 yıldan beri burada birike birike gelmesinin yanı sıra burada kalmadı, tüm Türkiye'ye taştı. Bugün hangi çelik fabrikasının temeline baksanız, altından Karabük'ü bulursunuz. Burası atalardan yadigar."

Tören, il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Programa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
46 yıl önceki uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı 46 yıl önceki uçak fotoğrafı kaybolan mesajı ortaya çıkarttı KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor KARDEMİR, Türkiye'nin kalkınmasına 85 yıldır katkı sağlıyor

Türkiye, Karabük, Tören, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
11:37 MSB, SAS timlerinin mayınları imha ettiği anların görüntülerini paylaştı
11:33 Aylardır gol atamayan Burak Yılmaz Fransızları çıldırttı
11:31 Berfu Yenenler'in tepki çeken Ramazan paylaşımı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 13:51:45. #1.13#
SON DAKİKA: KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement