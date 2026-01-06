Kardeş Takımı 3'ün Galası Yapıldı - Son Dakika
Kardeş Takımı 3'ün Galası Yapıldı

06.01.2026 23:25
Kardeş Takımı 3'ün galası Kanyon AVM'de gerçekleştirildi. Film, 9 Ocak'ta vizyona girecek.

Yönetmenliğini Bedran Güzel'in üstlendiği "Kardeş Takımı 3" filminin galası, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Senaryosunu Elif Dede'nin kaleme aldığı filmde Ceyda Kasabalı, Fırat Albayram, Çağan Efe Ak, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Mehmet Aybars Kaya, Gece Işık Demirel, Gülhan Tekin, Korhan Herduran, Dora Dalgıç ve Aslı Yaren Calın rol alıyor.

Galada AA muhabirine açıklamada bulunan oyuncu Kasabalı, serinin üçüncü filminin daha büyük bir prodüksiyonla hazırlandığını belirterek, "Daha çok ailelerin ve çocukların birlikte keyif alacağı bir film oldu. İzleyenlerin mutlu olacağını düşünüyorum." dedi.

Kasabalı, filmde sürpriz detayların bulunduğuna işaret ederek, "Bir zaman yolculuğumuz var aslında. Yine ajan olduğumuz için çocuklarla başımıza gelen değişik hikayeler var. Onları çözümleyip inşallah günümüze geri döneceğiz." diye konuştu.

Serinin final filmi olup olmadığına ilişkin ise Kasabalı, "Final filmimiz bu aslında. Elbette başka bir evren olur mu, bu yapımcıların kararı ama şu an için üçüncü film final olarak görülüyor." ifadelerini kullandı.

Aynı ekiple yola devam ettiklerini dile getiren Kasabalı, kadroya yeni oyuncuların da dahil olduğunu belirterek, "Ana aile ve kardeşler aynı. Aramıza çok tatlı yeni bir karakter de katıldı. Bizi izlemeye gelirlerse çok mutlu oluruz. Kardeşlik duygusunu hissedecekler. Bir kardeş duygusunu hissetmeyi yaşayacaklar. Keyifli bir film oldu. Umarız izleyenler de sever." şeklinde konuştu.

"Süreci müthiş oyuncularla, müthiş bir ekiple beraber yürüttük"

Yönetmen Bedran Güzel, her filmde çıtayı bir tık yukarı taşımak için gayret ettiklerini söyleyerek, "Ben ikinci ve üçüncü seriyi çektim. Süreci müthiş oyuncularla, müthiş bir ekiple beraber yürüttük. Bu bir final filmi ama her bitiş, bir başlangıçla başlar. Herkese yepyeni bir başlangıç diliyorum." temennisinde bulundu.

Genç oyuncu Berat Efe Parlar, serinin ilk filminde konuk oyuncu olduğunu dile getirerek, "Hocamızın dediği gibi her bitiş yeni bir başlangıçtır. Biz çok heyecanlıyız. Bütün ekip arkadaşlarıma, başta oyuncularımız olmak üzere ardından yapım ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye ortak yapımı olan, çocuklar ve aileler tarafından ilgiyle takip edilen "Kardeş Takımı" serisinin final filmi "Kardeş Takımı 3" 9 Ocak'ta vizyona girecek.

Kaynak: AA

Kanyon AVM, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

