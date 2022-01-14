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Kardeşlerim 35 Bölüm 2. Fragmanı | "Biz bir aileyiz"
#Kardeşlerim 15 Ocak Cumartesi 20.00'de #atv 'de!
Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7
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Oyuncuları: Celil Nalçakan
Cüneyt Mete Fadik Sevin Atasoy Ahu Yağtu Simge Selçuk
Yiğit Koçak Su Burcu Yazgı Coşkun Aylin Akpınar Onur Seyit Yaran
Cihan Şimşek
Damlasu İkizoğlu Gözde Türker Kaan Sevi
Melis Minkari
İrem Salman
Lizge Cömert
Recep Usta
Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7
atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r
Son Dakika › TV › Kardeşlerim 35 Bölüm 2. Fragmanı | 'Biz bir aileyiz' - Son Dakika