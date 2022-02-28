Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı

28.02.2022 10:43

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/aboneKardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı | "Biz sevgili miyiz?

atv YouTube kanalına abone olun: http://atv.link/abone

Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı | "Biz sevgili miyiz?"

#Kardeşlerim Her Cumartesi 20.00'de #atv 'de!

?Kardeşlerim kanalına abone olmak için; https://bit.ly/3oKfCa7

?atv resmi YouTube kanalına abone olmak için; https://bit.ly/2Pddn3r

Oyuncular:

Celil Nalçakan (Akif Atakul),

Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül),

Ahu Yağtu (Suzan),

Simge Selçuk (Nebahat),

Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye),

Aylin Akpınar (Emel),

Onur Seyit Yaran (Doruk Atakul),

Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika), Melis Minkari (Aybike), Eren Ören (Kaan).

#Kardeşlerim

#Asdor

#AyBer

#OğHar

#KadMel

#SüsÖm

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Cumartesi, Youtube, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşlerim 42. Bölüm Fragmanı - Son Dakika
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