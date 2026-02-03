Gölyaka Engelliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Kardüz güven tazeledi.

Gölyaka Halk Eğitimi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulu toplantısında tek aday olan Kardüz, tekrar başkan seçildi.

Programda konuşan Gölyaka Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kardüz'ü ve yönetimini tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Coşkun, derneğe desteklerini her zaman sürdüreceğini dile getirerek, azim ve gayretlerinden dolayı tüm dernek üyelerine minnettar olduklarını söyledi.

Köylerde talepler dinleniliyor

Yığılca İl Genel Meclis üyeleri, "Hizmet gitmeyen köy kalmayacak" anlayışıyla saha çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Alkan, Dursun Albayrak ve AK Parti İlçe Başkanı Turgut Ilğın, Mengen köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Mengen Köyü Muhtarı Enes Çoban ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen toplantıda, köyün öncelikli ihtiyaçları ve yapılması planlanan projeler masaya yatırıldı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Alkan, her köyün kendileri için ayrı değer taşıdığını kaydetti.