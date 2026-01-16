Karesi\'de Çatı Yangını Söndürüldü

Balıkesir'in Karesi ilçesi bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Sakarya Mahallesi Ercan Sokak'taki bir binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Binada hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.