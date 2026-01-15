Kargo Gemisi Petrol Tankerine Çarptı - Son Dakika
Kargo Gemisi Petrol Tankerine Çarptı

15.01.2026 15:37
İngiliz polisi, Kuzey Denizi'ndeki kargo gemisi kazasının güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İngiliz polisi, 10 Mart 2025'te Kuzey Denizi'nde bir kargo gemisinin petrol tankerine çarptığı anların güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı.

İngiltere'nin doğu kıyılarındaki Kuzey Denizi'nde geçtiğimiz yıl Solong adlı yük gemisinin demirli halde bulunan Stenna Immaculate isimli petrol tankerine çaptığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı. Humberside polisi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, yük gemisinin petrol tankerinin sol tarafına çarptığı ve ardından patlama meydana geldiği, alevlerin gemileri sardığı görüldü. Yangın 2 gün sonra söndürülebildi. Tankerden binlerce varil jet yakıt ve yük gemisinden ise 16 ton plastik granül denize döküldü.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Kaza sırasında 38 yaşındaki Filipinli mürettebat Mark Angelo Pernia denize düşerek kayboldu. Yük gemisinin 59 yaşındaki kaptanı Vladimir Motin, ağır ihmal sonucu ölüme sebebiyet vermekle suçlandı. Kazaya ilişkin duruşma, Londra'daki Old Bailey mahkemesinde geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Savcılık, sanık Motin'in "çarpışmayı önlemek için hiçbir şey yapmadığını" savundu. Savunma Avukatı James Leonard ise, Rus kaptan Motin'in gemisi Solong otomatik pilotta seyrederken demirli halde bulunan ve ABD ordusu tarafından kiralanmış olan petrol tankerini 3 deniz mili ötede gördüğünü, gemisini otomatik pilottan çıkarıp çarpmayı önlemek için rotayı manuel olarak değiştirmeye çalıştığını söyledi. Leonard, "Ancak bu girişim başarılı olamadı ve Solong rotasını hiç değiştiremedi" dedi. - LONDRA

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Kuzey Denizi, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Çevre

