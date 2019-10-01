Son Dakika Haberleri: Karı koca arasında "bulaşık yıkama" kavgası
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Karı koca arasında "bulaşık yıkama" kavgası

39 dakika önce

Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Karı koca arasında

Muğla'da bulaşık yıkama tartışması yüzünden eşini darbettiği iddia edilen zanlı tutuklandı.

Karagedik Mahallesi'nde yaşayan Hacer H. ile eşi Halit H. arasında bulaşık yıkama meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halit H, darbettiği öne sürülen eşi Hacer H'yi Fethiye Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Hacer H, darp raporu alarak eşi hakkında şikayette bulundu.

Gözaltına alınan Halit H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karagedik, Fethiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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