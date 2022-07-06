Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı - Son Dakika
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Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı

06.07.2022 12:05
Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı

Tekirdağ'da eşler arasında yaşanan tartışma sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da eşler arasında yaşanan tartışma sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tekirdağ'da karı koca arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Eşlerin birbirine bıçakla saldırması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bedrettin Ç. ve eşi Dudu Ç., henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, eşler birbirine bıçakla saldırdı.

Birbirlerini yaraladılar

Kavgada Bedrettin Ç. elinden yaralanırken, Dudu Ç. vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı. Bedrettin Ç., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kapaklı Devlet Hastanesine sevk edildi, Dudu Ç. ise Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftin tedavisi sürerken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Vatan Caddesi, Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karı koca birbirini bıçakladı: 2 yaralı - Son Dakika
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