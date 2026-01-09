Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Onandı - Son Dakika
Karısını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Onandı

09.01.2026 11:17
Adana'da karısını bıçaklayarak öldüren sanığın cezası Yargıtay tarafından onandı.

Adana'da, karısını bıçaklayarak öldürmek suçundan tutuklu yargılanan sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan B.D'ye 29 Eylül 2023'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi, Yargıtay 1. Ceza Dairesince tamamlandı.

Sanığa verilen cezayı onayan dairenin kararında, yerel mahkemenin hükmünde usul ve esas yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı belirtildi.

Kararda, yargılama aşamasında eksiklik olmadığı ifade edilerek, şu değerlendirme yapıldı:

"Hükme esas alınan ve reddedilen delillerin açıkça gösterildiği, vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilere uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, alınan raporların yeterli ve hüküm kurmaya elverişli olduğu belirlenmiştir. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesinin sınırlı olarak yapılan temyiz incelemesi sonucunda da hukuka aykırılık görülmediğinden oy birliğiyle temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verildi."

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde, 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Tutuklu sanık B.D'ye 29 Eylül 2023'te Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: AA

