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Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi

22.06.2021 13:55

Ümraniye'de karısını öldürerek evini ateşe veren Mehmet Güney, korkunç eylemden sonra intihar etmişti. Yangında ağır yaralanan 7 yaşındaki oğulları ise hastaneye kaldırılmıştı. Minik Kerem, hastanedeki tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti.

KARISINI ÖLDÜRÜP EVE ATEŞE VERMİŞ

Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İntihar eden Güney'in, öncesinde karısını öldürüp ateşe verdiği öğrenildi.

Karısını öldürüp evini ateşe verdikten sonra intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede hayatını kaybetti

MİNİK KEREM DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karısını öldürüp evini ateşe verdikten sonra intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede hayatını kaybetti
Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi

Mehmet Güney, İntihar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
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