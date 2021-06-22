Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede dün yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti.
Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İntihar eden Güney'in, öncesinde karısını öldürüp ateşe verdiği öğrenildi.
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika