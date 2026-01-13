Karla Kaplı 800 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karla Kaplı 800 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Karla Kaplı 800 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
13.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de kar nedeniyle 800 köye ulaşım sağlanamıyor, çalışmalar sürüyor.

Giresun, Gümüşhane, Bayburt ve Rize'de kar nedeniyle 800 köye ulaşım sağlanamıyor.

Giresun'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, Şebinkarahisar'da 62, Bulancak'ta 58, il merkezi ve Alucra'da 38'er, Dereli'de 34, Çamoluk'ta 27, Piraziz'de 22, Espiye ve Yağlıdere'de 21'er, Keşap'ta 15, Güce'de 13, Doğankent'te 10, Tirebolu'da 5 ve Çanakçı ilçesinde 3 olmak üzere 367 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 58 iş makinesiyle kapalı yollarda çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de de 247 köye ulaşım sağlanamıyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde 65, Şiran'da 59, Kelkit'te 55, Torul'da 30, Kürtün'de 28, Köse ilçesinde ise 10 köy yolunun kar dolayısıyla ulaşıma kapandığı belirtildi.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğinin 67 personeli de 34 araçla karla mücadeleye devam ediyor.

Bayburt

Bayburt'ta 170 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar nedeniyle merkezde 90, Aydıntepe'de 46, Demirözü ilçesinde ise 34 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı 35 iş makinesi ve 50 personel, yol açma çalışmalarında görev alıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksama yaşanıyor.

Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki tipi ve yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerine de dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Karayolları ekipleri ise yolu trafiğe açık tutmak için ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Rize

Rize'nin yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

İkizdere ilçesinde kar nedeniyle 16 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da kar ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Şehrin yüksek kesimindeki mahalle yollarında belediye ekipleri çalışma yapıyor.

Karayolları ekipleri ise ana güzergahta temizlik ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan 530 rakımlı Boztepe beyaza büründü. Araçlarıyla ve teleferikle zirveye çıkanlar manzarayı izleyerek keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Ulaşım, Güncel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karla Kaplı 800 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizde petrol heyecanı Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek Bir ilimizde petrol heyecanı! Sızıntı analizleri enerji haritasını değiştirecek
Sigara tiryakilerine kötü haber Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat Özel nitelikli silah bile ele geçirildi 3,5 milyar liralık vurgunla villada lüks hayat! Özel nitelikli silah bile ele geçirildi
Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor Ünlü futbolcu, eski eşinin yeğeninden çocuk bekliyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında

12:14
İran’ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
İran'ın ekonomik çöküşü: Grafiği görenler gözlerine inanamıyor
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
11:32
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
Uyuşturucu soruşturmasında 6 isme daha gözaltı! Aralarında Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu da var
11:16
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi’ye hem de DEM Parti’ye verip veriştirdi
Bahçeli uzun süre sonra ilk kez bu kadar sert: Hem Mazlum Abdi'ye hem de DEM Parti'ye verip veriştirdi
11:00
Böylesi görülmedi Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
Böylesi görülmedi! Yük gemisinde 10 ton uyuşturucu ele geçirildi
10:35
Ahmet Akın, AK Parti’ye mi geçecek Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Ahmet Akın, AK Parti'ye mi geçecek? Umre dönüşü saat verip çağrıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 12:28:35. #7.11#
SON DAKİKA: Karla Kaplı 800 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.