Karla Kaplı Köyde Hasta Kurtarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekiplerinin ulaşamadığı 70 yaşındaki hasta, İl Özel İdaresi'ne ait kar temizleme aracıyla ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, genel vücut ağrısı şikayeti bulunan 70 yaşındaki Musa Algan'ın yakınları, 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Altıdere köyüne ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istedi. Köy yolunu ulaşıma açan ekipler, yolun bir bölümünde hastayı kepçe ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Musa Algan, daha sonra Sason Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. - BATMAN