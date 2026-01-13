Karla Kaplı Menderesler Görsel Şölen Sunuyor - Son Dakika
Yaşam

Karla Kaplı Menderesler Görsel Şölen Sunuyor

13.01.2026 13:31
Bitlis'in Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler dronla görüntülendi.

BİTLİS'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasındaki Güzeldere bölgesinde kar yağışı sonrası menderesler güzel manzaralar oluşturdu. Menderesler, dron ile görüntülendi.

Kar yağışıyla birlikte beyaz örtüye bürünen Tatvan ile Hizan ilçeleri, doğal güzellikleriyle ilgili odağı oluyor. Yaz aylarında bölgeye hayat veren ve kilometrelerce uzanan menderesler, kışın kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturuyor. Kıvrılan medreseler, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

14:28
