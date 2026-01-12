Karla Kaplı Yolda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
3-sayfa

Karla Kaplı Yolda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Karla Kaplı Yolda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
12.01.2026 11:09
Amasya'nın Merzifon ilçesinde karla kaplı yolda mahsur kalan aile, özel idare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde karlı dağ yolunda araçlarında mahsur kalan aileyi Amasya İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Tavşan Dağı mevkiinde geç saatlerde aralarında 5 aylık bebeğinde olduğu 4 kişilik ailenin içindeki otomobil yolda kara saplandı. Ailenin yardım çağrısının bildirilmesi üzerine Amasya İl Özel İdaresine bağlı Merzifon İlçe Özel İdaresi ekipleri harekete geçti. Greyder, karlı yolu açıp bölgeye ulaştı. Üstü karla kaplanan otomobile halat bağlanarak saplandığı yerden çekildi. Ekiplere teşekkür eden aile güvenli bir alana kadar götürüldü.

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada Gümüşhacıköy ilçesinde 8 ve Merzifon ilçesinde 4 olmak üzere il genelinde toplam 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Açıklamada, Amasya İl Özel İdaresi ekiplerinin kar mücadelesi ve genişletme çalışmalarına devam ettiği belirtildi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Merzifon, 3-sayfa, Amasya, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Karla Kaplı Yolda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Karla Kaplı Yolda Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı - Son Dakika
