Karla Mücadele: Yılkı Atları Yerleşim Yerlerine İndi

BOLU'da kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylas'ında yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, evinin bahçesine giren atları besledi.

Kent merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan kar kalınlığının yarım metreyi aştığı At Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları yerleşim yerlerine indi. Gökhan Bilen, akşam saatlerinde yayla evinin bahçesine kadar gelen atlara yem verdi.

O anları cep telefonuyla görüntüleyen doğa tutkunu Gökhan Bilen, "Hoş geldiniz ya, ya babacım ben sizi geçen gün doyurmadım mı? Yine mi geldiniz?" sözleri gülümsetti.