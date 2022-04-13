Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti - Son Dakika
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Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

13.04.2022 00:59

Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti Bingöl'ün en çok kar yağışı alan ilçesi Karlıova, bahar ayının ortasında beyaza büründü.

Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

BİNGÖL - Bingöl'ün en çok kar yağışı alan ilçesi Karlıova, bahar ayının ortasında beyaza büründü. Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Adını karla kaplı ovadan alan Karlıova ilçesinde kar çilesi bitmek bilmedi. İl genelinde bahar havası tamamen hakim olurken, Karlıova'da yeniden kar yağışı etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde yağmurla karışık başlayan kar, sonrasında tamamen etkisini gösterdi. İlçenin tamamı beyaza bürünürken, kar kalınlığı da yer yer 5 santimetreyi aştı.

Kar yağışıyla beraber bazı sürücüler de aracının üzerinde karları temizlemeye başladı.

Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti
Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti

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Karlıova'ya kış geri geldi Karlıova'ya kış geri geldi

Karlıova, Bingöl, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karlıova beyaza büründü, kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti - Son Dakika
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