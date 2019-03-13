Son Dakika Haberleri: Karlıtepe'nin Karla İmtihanı

Karlıtepe'nin Karla İmtihanı

1 saat önce

6 metreyi bulan karlı dağları yararak yolu açmaya çalışıyor.

Karlıtepe'nin Karla İmtihanı, System.String[]
6 metreyi bulan karlı dağları yararak yolu açmaya çalışıyor.

Hizan Özel İdaresi karla mücadele ekipleri; kar, dondurucu soğuk ve zorlu arazi şartlarına rağmen yol açmak için gece gündüz çalışıyor. Hizan Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, 3-4 gündür Karlıtepe yolunda çalıştıklarını belirterek, "Gördüğünüz üzere 5-6 metre kar var. Hizan ilçe merkezi ve Gayda'ya bahar gelmiş. Ama biz bu dağ başında köyümüz olduğu için yolları açıyoruz. Bir ay önce bu yolu tekrar açmıştık. Tekrar kar ve tipiden dolayı kapandığından yeniden açıyoruz. Yedi kilometre yol açmış bulunmaktayız. Yaklaşık üç kilometre yolumuz kaldı. İki günde ancak biter yolumuz" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:16 Kaynak: İHA

Kar, Hizan, Güncel
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