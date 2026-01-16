Karne Heyecanı ve Kitap Okuma Tavsiyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Karne Heyecanı ve Kitap Okuma Tavsiyesi

Karne Heyecanı ve Kitap Okuma Tavsiyesi
16.01.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, öğrencilerin karne dağıtımında dinlenme döneminde kitap okumalarını istedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilere karne dağıttı. Çocuklarla sohbet eden Bakan Tekin, "Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" dedi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ağrı İbrahim Çeçen İlkokulu'nda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Okul öğretmenleriyle toplantı yapan Bakan Tekin, daha sonra sınıflara girerek karne dağıttı. Öğrencilere karne vererek başarı dileyen Bakan Tekin, birlikte fotoğraf çekildi.

İki haftalık bir dinlenme döneminin başladığını belirten Bakan Tekin, çocuklardan bol bol kitap okumalarını istedi. Bakan Tekin, "Bir kere çok yoğun bir 90 günlük süreyi beraber yaşadık. 9 Eylül'den itibaren öğretmeninizle beraber burada çok yoğun bir ders dönemi geçirdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Çok başarılı bir eğitim öğretim dönemini beraber atlattık. Arada 2 haftalık bir dinlenme dönemi var. Bu dönemde öğretmenin size tavsiye ettiği etkinlikleri yapın. Önümüzde en ciddi sıkıntılarımızdan bir tanesi eve gittiğinizde dijital bağımlılık diye bildiğimiz bir süreçle karşı karşıyayız. Sizden isteğim dijital ortamlarda bulunmayın demiyoruz. Mutlaka bilgisayar, televizyonla vakit geçireceksiniz. Ama bunu ölçülü, abartmadan yapmanız lazım. Eğer ölçüyü kaçırırsanız sağlığınız bozulur. Ailenizle ilişkileriniz bozulur. Eğitim öğretim hayatınız bozulur. Sizden isteğimiz bu dönemi mümkün olduğunca ailenizle dinlenerek kitap okuyarak vakit geçirmenizi istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Politika, Güncel, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karne Heyecanı ve Kitap Okuma Tavsiyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:08
PFDK, Süper Kupa’daki cezaları açıkladı Galatasaray’a ağır fatura
PFDK, Süper Kupa'daki cezaları açıkladı! Galatasaray'a ağır fatura
10:57
’’Soluma at’’ diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
''Soluma at'' diyen kaleciye hayatının şokunu yaşattı
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:29:30. #7.11#
SON DAKİKA: Karne Heyecanı ve Kitap Okuma Tavsiyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.