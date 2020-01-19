Karne tatili Yusuf Güney konseriyle başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karne tatili Yusuf Güney konseriyle başladı - Son Dakika

Karne tatili Yusuf Güney konseriyle başladı

6 saat önce

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak birbirinden farklı kültür sanat programları hazırladı.

Karne tatili Yusuf Güney konseriyle başladı, System.String[]

Kağıthane Belediyesi, ilçedeki çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak birbirinden farklı kültür sanat programları hazırladı. Karne tatili Yusuf Güney konseriyle başladı.


2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk dönem sona erdi. Eylül ayında başlayan eğitim öğretim yılında öğrenciler uzun süren sınav maratonlarının ardından 15 günlük tatile ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyor. Kağıthane Belediyesi de ilçedeki çocuk ve gençlere karne hediyesi olarak birbirinden farklı kültür sanat programları hazırladı. Karne tatili Yusuf Güney konseri ile başladı. Özellikle çocuk ve gençler tarafından oldukça sevilen sanatçı Yusuf Güney, yeni şarkılarını Gültepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda seslendirdi. Kağıthaneli her yaştan vatandaş programa yoğun ilgi gösterdi.


Kağıthane Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilinde aileleri ve arkadaşlarıyla doyasıya eğlenmeleri için tiyatro ve sinema gösterimlerini de arttırdı. Haftanın 6 gününü çocuk sineması ve tiyatrolarıyla dolduran Kağıthane Belediyesine bağlı kültür merkezlerinde salıdan pazara her gün sinema, cumartesi, pazar ve salı günleri de sinemalara ek olarak sahnelenen tiyatrolar çocuk ve gençlerin izlenimine ücretsiz sunulacak.


Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de programlara katılarak çocukların sevincine ortak oldu. Yarıyıl tatilinde öğrencilerin motivasyonlarını kültür sanat programlarıyla arttırmak istediklerini belirten Başkan Öztekin, "Öğrencilerimiz hem aileleri hem de arkadaşlarıyla kültür merkezlerimizde güzel vakit geçiriyor. Kültür sanat programlarımız eğlenceli olduğu kadar aynı zamanda eğitici içerikler de sunuyor. Çocuklar sinema ve tiyatrolardaki kurgularla sağlıklı kalmayı, çevreye ve hayvanlara duyarlı olmayı, büyüklere saygılı davranmayı öğrenmiş oluyorlar. Ara tatile özel kültür sanat programlarımızın sayısını arttırdık. En çok da bundan ailelerin mutlu olduğunu görüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Yusuf Güney, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:19 Kaynak: İHA
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