Kars Baraj Suları Altında Kalacak Köyde Elektrikleri Kesilen Taşınamayanlar Süre İstedi
45 dakika önce
Ars Barajı'nın suları altında kalacak Boğazköy'de imkansızlıklar sebebiyle taşınamayan 20 evin elektiriği Aras EDAŞ tarafından kesildi.
Ars Barajı'nın suları altında kalacak Boğazköy
'de imkansızlıklar sebebiyle taşınamayan 20 evin elektiriği Aras EDAŞ tarafından kesildi. Çoğunluğu 60 ile 90 yaşında olan evlerde yaşayanlar, kendilerine havalar ısınana kadar süre verilmesini istedi. Elektriklerin 10 gün önce Aras EDAŞ tarafından kesildiğini belirten muhtar Şakir Uyusun, köyün taşınacağı yerdeki alt yapının tamamlanmadığı için taşınmalarının geciktiğini ifade eden Muhtar Şakir Uyusun, elektriklerin yeniden verilmesi için Valilik, Aras EDAŞ ve DSİ ile yaptıkları görüşmeden sonuç alamadıklarını söyledi. İhalesi 2010 yılında yapılan ve 2011 yılında çalışmalarına başlanan ve ülke ekonomisine yılda 135 milyon lira katkı sağlaması beklenen Kars
Barajı su tutmaya başladı. 182 milyon metreküp su depolaması hedeflenen barajın suları altında kalacak olan yaklaşık 400 haneli Boğazköy'ün bölgede başka bir alana nakladildi. İstimlak paraları ödenen köylülerin büyük bir bölümü yeni köy yerine Kars merkeze taşınırken su altında kalacak köyde 20 hane imkansızlıklar sebebiyle evlerinin naklini yapamadı. Çoğunluğunu yaşları 60 ile 90 arasında değişen vatandaşların yaşadığı Boğazköy'ün elektrikleri 10 gün önce Aras EDAŞ tarafından kesildi. Köyde elektriksiz kalan vatandaşlar geceleri, mum ya da gaz lambası ışığı altında yaşıyor.
Bahar aylarıyla birlikte tamamen sulara gömülecek köyde kalanlara havalar ısınana kadar yeniden elektrik verilmesi için Muhtar Şakir Uyusun, ilgili kurumlarla görüşmede bulundu. Aras EDAŞ'tan elektriklerin verilmesi talebine olumsuz yanıt aldıklarını belirten muhtar Şakir Uyusun, DSİ'de elektriklerin bağlanması konusunda yardımcı olmadı. Konuyu Valiliğe taşıdık onlar da bizi yeniden DSİ'ye yönlendirdi. Tüm girişimlerimize rağmen DSİ, elektrik konusunda sorumluğu üzerine almak istemiyor. Köyün normalde tamamen boşaltılması gerekiyordu ama bazı aileler çerisizlikten köyden çıkamadılar. Havalarda soğuk ve elektrik olmadığından sıkıntılar yaşanıyor. Mağdur olan ailelerimizin bu mağduriyetlerinin giderilmesi için elektriklerin geçici olarak verilmesini istiyoruz. Bahar mevsimiyle birlikte karların erimeye başladığı andan itibaren bu ailelerde mutlaka bir çaresini bulup evlerini boşaltmak zorunda kalacaklar diye konuştu.
Boğazköyde yaşamını sürdüren 6 çocuklu Turan (72) ve Muhteber Meşe (70) ile 9 çocuk sahibi Oruç (95) ve Mülkiye
Bulut (76) çifti, kış orrtasında elektriksiz kaldıklarını söyledi. Çocuklarının daha önce taşındığını kendilerinin de yaşlı ve hasta oldukları için evlerini yeni yapılan köye götüremediklerini anlatan vatandaşlar, mum ve fanus yakarak geceleri geçirdiklerini ifade etti. Meşe ve Oruç ailelerinin yaşlı fertleri, kış mevsimini geçirinceye kadar elektriklerin verilmesini istediler ve yetkililere yardımcı olmaları çağrısında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:36 Kaynak: DHA
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