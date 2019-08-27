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Kars dünyanın ünlü yüzlerini peri bacalarına resmetti

29 dakika önce

Dünyanın ünlü yüzlerini peri bacalarına resmettiErzurumlu ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peri bacalarını tanıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı.

Dünyanın ünlü yüzlerini peri bacalarına resmetti

Erzurumlu ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesindeki peri bacalarını tanıtmak için farklı bir çalışmaya imza attı. Yaklaşık 6 ay önce Mona Lisa, Sofia Loren, Türkan Şoray, Güler Sabancı gibi isimleri peri bacalarıyla birlikte tuvale işleyen Turanoğlu, Peri bacalarını görmeyen veya gelemeyecek ünlülere resimlerimde yer verdim. Tamamlanan eserlerle ünlüler resimde de olsa bu bölgeyi ziyaret etmiş olacaklar dedi.

Ressam Mustafa Turanoğlu, Narman ilçesinde 'kırmızı periler diyarı' olarak bilinen Peri bacalarını tanıtmak için Paris Luvr Müzesi'ndeki Mona Lisa, Hollywood'un ünlü ismi Sophia Loren, Güler Sabancı ve Yeşilçam'ın güzel ismi Türkan Şoray Narmanlı Kanyonu'nda resmetti. Sanatçı yaklaşık 6 ay süren çalışmasında birbirinde ünlü isimleri Peri bacalarıyla birlikte tuvale işledi. Tamamlama aşamasına getirdiği çalışmalarına Peri bacalarında devam eden sanatçı Turanoğlu, amacının yerli ve yabancı turistlerin ilgisini bölgeye çekmek olduğunu söyledi.

Peri bacalarını gelmeyen veya gelme imkanı olamayan ünlüleri resmeden Mustafa Turanoğlu, Narman Kanyonu tablo çalışmasını tamamlıyor olmaktan mutlu olduğunu kaydetti. Peri bacalarının ikiz kulelerin önünde resimleri yağlı boya ile tabloya dönüştürülen ünlüler perileri ziyaret etmiş gibi resmedildi.

Güler Sabancı, Türkan Şoray, Mona Lisa, Narman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:39 Kaynak: DHA
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