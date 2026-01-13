Kars-Erzurum Yolunda Kar Engeli - Son Dakika
Kars-Erzurum Yolunda Kar Engeli

Kars-Erzurum Yolunda Kar Engeli
13.01.2026 12:18
Kars-Erzurum kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor, ekipler çalışıyor.

Kars- Erzurum kara yolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Erzurum-Kars kara yolu Mescitli köyü mevkisinde tırlar yolda kaldı.

Tırların yolu kapatması nedeniyle ulaşım tek yönlü Erzurum istikametine doğru sağlanıyor, Kars yönü ise ekiplerce ulaşıma kapatıldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Sarıkamış Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Sarıkamış ilçesi merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı, araçlar kara gömüldü.

Vatandaşlardan Alirıza Kaya, yoğun kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Eski kışlar gibi çok kar yağdı, şimdi kar küremesi yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzurum, Ulaşım, Güncel, Kars, Son Dakika

