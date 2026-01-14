Kars-Göle Yolu Tekrar Ulaşıma Açıldı

Kar ve tipi nedeniyle kapatılan Kars- Göle kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte dün kar ve tipi nedeniyle tüm araç geçişine kapatılan Kars-Göle kara yolunda çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yol ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolu tüm araç trafiğine açılmıştır." ifadesine yer verildi.
