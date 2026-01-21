Kars-Gürcistan Yolu Kar ve Buzla Kapandı

TÜRKİYE ile Gürcistan 'ı birbirine bağlayan kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi. Kayan TIR'ın makas atması sonucu kara yolu trafiğe kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu; vatandaşlar mahsur kaldı.

Türkiye'yi Gürcistan'ı birbirine bağlayan yolun Kars Yolboyu köyü mevkisinde, kar yağışının ardından buzlanma meydana geldi. Hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araç sürücüleri, gizli buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Türkiye ile Gürcistan'ı birbirine bağlayan kara yolunda kontrolden çıkan TIR'ın makas atarak yolu kapatması sonucu ulaşım tamamen durdu. Aralarında yolcu otobüslerinin de bulunduğu çok sayıda araçta vatandaşlar mahsur kaldı.

KAPALI YOLLAR TEK TEK AÇILIYOR

TIR yoldan kaldırılırken, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, mahsur kalanlara Karayolları, jandarma ve polis ekipleri yardım etti. Öte yandan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarını bir bir açıyor. Yolu kapalı olan 382 köyden 334'üne ulaşımı sağlayan ekipler, kalan 48 köyde çalışmalarını sürdürüyor.