Kars Şehit Mehmetçikler'in Kardan Heykellerine Yoğun İlgi
56 dakika önce
Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (3)JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİKars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı.
Şehit Mehmetçikler'in kardan heykellerine yoğun ilgi (3)
JANDARMADAN MEŞALELİ KAYAK GÖSTERİSİ Kars
'ta Sarıkamış
şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Jandarma
Arama Kurtarma (JAK) timleri meşaleli kayak gösterisi yaptı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. JAK timi, kayak pistinden ellerinde meşaleler ile aşağıya kayarak inerek, varış noktasında hazırlanan 'Sarıkamış 104'üncü yılı' yazısının etrafında daire oluşturdu. Bakan Murahhem Kasapoğlu ve beraberindekiler ellerindeki meşaleler ile yazıyı ateşe verdi. Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler yanan Sarıkamış yazısı önünde ve gece ışıklandırılan kardan heykel önünde fotoğraf çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü anma törenlerine ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:36 Kaynak: DHA
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