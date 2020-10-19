Kars'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta 3 köy karantinaya alındı

19.10.2020 10:24
Kars'ta 3 köy karantinaya alındı, System.String[]

Kars'ta, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Kars'ta, Korona virüs tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı. Karantinaya alınan köylere giriş çıkışlar yasaklandı.

Kars merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü karantinaya alınırken, köy girişlerinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köylere giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; merkez Karakaş ve Arazoğlu köyleri ile Kağızman Değirmendere köyü karantinaya alınmış olup, köylere giriş-çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS

Değirmendere, Koronavirüs, Kağızman, Kars, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kars'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Burak Deniz, sevgilisi Didem Soydan'la sarmaş dolaş pozunu paylaştı Bakan Koca'ya "Üniversiteler açılacak mı?" diye soruldu: Okula giden sınıfların gelişimine göre karar alacağız Fenomenlerin, çocuk işçileri kullaranak çektiği sosyal deneylere suç duyurusu MasterChef Türkiye yarışmasına veda eden isim belli oldu İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs genelgesine göre 7 gün sürecek denetimler bugün başlıyor Burak ve Yusuf'un gol attığı derbide Lille, Lens'i farklı mağlup etti KKTC seçimlerinde çuvallayan anketçi Adil Gür, "Mesleği bırakırım" sözlerini 3 gün sonra yalanladı Büyük rezalet! Sosyetenin 11 saatlik ev partisini polis bastı
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 19 - 25 Ekim tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?         
10:00
CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı CHP'li vekilden Milli Piyango'da şaibe iddiası: Fısıldanan numaralar çekilişte çıktı         
09:57
Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü Tecil yaş sınırı 22'ye indi: Yarım milyon genç asker kaçağı durumuna düştü         
09:25
SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup SİHA korkusu neler yaptırıyor! Ermenistan, NATO'ya başvurup "Karabağ'da kullanılmasına izin vermeyin" dedi         
08:54
Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi Oyuncu Fatih Artman kız arkadaşıyla görüntülendi         
07:36
Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu Bariyere çarpan otomobildeki 2 kişinin ayakları koptu         
05:02
Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti Duygu Özaslan fotoğraf paylaştı! Herkes, sevgilisinin elini koyduğu yere dikkat çekti         
23:26
Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu Masterchef Duygu Acarsoy, 'Beni aldattı' dediği nişanlısı Uğur Atun'la nikah masasına oturdu         
22:46
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Mustafa Akıncı siyasi hayatını noktaladı         
21:01
KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı KKTC'de ipi göğüsleyen Ersin Tatar kimdir? Kariyerinde dikkat çeken Show TV ve Cine5 detayı         
20:55
F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu F.Bahçe'de Caner Erkin ve Jose Sosa'nın gol sevinci, Göztepe maçına damga vurdu         
20:36
Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı Grip mi koronavirüs mü? Bilim Kurulu üyesi, iki hastalığın nasıl ayırt edilebileceğini anlattı         
17:53
Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı Bağdat'ta 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atan anne ülkeyi ayağa kaldırdı         
16:30
İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur İçişleri Bakanı Soylu: Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur         
14:50
Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti Agüero'nun maçın kadın hakemine yaptığı el hareketi büyük tepki çekti         
13:17
Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor Esenyurt'ta uyuşturucu madde kullanan gençlerin hali görenlerin içini acıtıyor         
13:09
İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı İki otomotiv devi fabrika kuracağını duyurdu! Bölgede arsa fiyatları yüzde 50 arttı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2020 10:33:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kars'ta 3 köy karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei