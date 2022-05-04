Kars'ta 3 köyde sel nedeniyle su taşkını yaşandı - Son Dakika

Kars'ın Arpaçay ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak nedeniyle meydana gelen selde 3 köydeki evleri su bastı.

İlçeye bağlı Küçükçatma köyünde Kars Çayı'nın debisi dolu ve sağanak nedeniyle yükseldi. Köyden geçen ve grup köy yollarının trafik akışını sağlayan köprü su altında kaldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine köye gelen jandarma ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Arpaçay İlçe Özel İdaresi ekiplerince suyun önü açılıp dereye akışı sağlanarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

Sağanak nedeniyle meydana gelen taşkınlarda ilçeye bağlı Atçılar ve Akçakale köylerinde de bazı evleri su bastı.

Özel idare ekiplerince köylerdeki suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bölgede sağanak etkisini sürdürüyor.