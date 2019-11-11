Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Türkiye Güven Huzur (2019-6) Uygulaması" yapıldı.



Yapılan asayiş uygulamasında, 0.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, 1 adet 9mm çapında tabanca ve 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3.33 gram Metamfatamin maddesi ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat, 1 adet 9 mm Çapında Glock marka tabanca ve 12 adet 9.19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.



Uygulamada, yoklama kaçağı olan 6 kişi yakalanarak haklarında gerekli idari işlem yapıldı. 2 iş yerine izinsiz canlı müzik yayını yapmaktan para cezası ile 6 araca para cezası kesildi. - KARS