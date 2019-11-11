Son Dakika Haberleri: Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor
Son Dakika Yaşam Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor

Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor

7 saat önce

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Türkiye Güven Huzur (2019-6) Uygulaması" yapıldı.

Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor, System.String[]

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla "Türkiye Güven Huzur (2019-6) Uygulaması" yapıldı.


Yapılan asayiş uygulamasında, 0.22 gram Sentetik Kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan cam aparat, 1 adet 9mm çapında tabanca ve 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 3.33 gram Metamfatamin maddesi ile uyuşturucu içmek için kullanılan cam aparat, 1 adet 9 mm Çapında Glock marka tabanca ve 12 adet 9.19 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.


Uygulamada, yoklama kaçağı olan 6 kişi yakalanarak haklarında gerekli idari işlem yapıldı. 2 iş yerine izinsiz canlı müzik yayını yapmaktan para cezası ile 6 araca para cezası kesildi. - KARS

Emniyet Müdürlüğü, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevinden çıkıp 3 kişiyi vuran genç: Aha silah, aha mermi
Zevk için cinayet işlediğini söyleyen sanık, mahkemede "Kaza" dedi Eşini öldürünce iğrenç detaylar ortaya çıktı! Baldızını öldürmüş, komşuna tecavüz etmiş Fenomen Merve Taşkın'dan "Bakireliğini kaybettin mi?" sorusuna yanıt: Ölene kadar bakireyim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 21:39:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kars'ta asayiş uygularımı devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]