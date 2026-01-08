Kars'ta bin 730 konutun kuraları çekildi - Son Dakika
Kars'ta bin 730 konutun kuraları çekildi

08.01.2026 17:27
Kars'ta Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek bin 730 konutun hak sahibi çekilen kurayla belirlendi.

Kafkas Üniversitesi Ahmet Arslan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Noter huzurunda düzenlenen kura töreninde asil ve yedek listeler tespit edildi.

Kura çekiminde konuşan TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut, "Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 500 bin konut kampanyasının ikinci aşaması olan hak sahiplerini belirleme kurası çekilişi için bugün burada bulunmaktayız. Kampanyaya Kars ve ilçelerinden 6 bin 975 vatandaşımızın talebi olmuştur. Noter ve sizlerin huzurunda biraz sonra kuralar çekilecek ve burada olmayan vatandaşlarımız da canlı olarak izleyebilecek bin 730 hak sahibi belirlenecektir" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi Ziya Polat, "Deprem bölgesinde koordinatör vali olduğumuz zaman, Hatay Hassa ilçesinde yıkıntıları, binaları görünce, o hüznü görünce ama bir mahallede hiçbir yıkıntı olmadığını gördük. Hatta binalarda çatlak bile yoktu. Binaların sahibi TOKİ'nin yaptığı binalardı. Burada TOKİ başkan yardımcımız şahsında tüm TOKİ'ye çalışanlarına teşekkür ediyorum. Artık depremin bu ülke topraklarında her gün yaşayabileceğimiz bir olgu olduğunu biliyoruz. Depremde yıkılmayan binaların olduğunu da gördük çok şükür. Hem deprem konusunda hem konutların değişimi hem de hemşehrilerimizin ev sahibi olması için Cumhurbaşkanımızın emirleriyle TOKİ Başkanımız, bakanlığımız bu projeyi hayata geçirdi. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kurada çıkacak hemşehrilerimize de hayırlı olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum" diye konuştu.

Kuraya katılan Bayram Özartaç, "Bu proje çok büyük bir hizmet. İnşallah hayırlı olur. Biz biraz geç kaldık yetişemedik ama kura sonuçlarını takip edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından gazi ve şehit ailelerinden talepte bulunan 16 kişinin kurasız çekimi Vali Polat ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Kura çekilişi ile birlikte Kars merkezde 850, Akyaka'da 150, Arpaçay'da 150, Digor'da 200, Kağızman'da 180 ve Sarıkamış'ta 200 olmak üzere toplam bin 730 aile noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahibi oldu. - KARS

Kaynak: İHA

