Kars'ın bir köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Digor ilçesine bağlı Yemençayır köyünün karantinaya alındığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı - Son Dakika