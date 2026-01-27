Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta araç bagajlarında düzensiz göçmen taşıyan 3 sürücüden biri tutuklandı, 2 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen iki aracın öncü ve artçı olarak Kars'a geleceğini belirledi.

İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda durdurulmaya çalışılan öncü araç kaçtı, diğeri yakalandı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kaçan araç da Digor İlçe Emniyet Amirliğince ilçe girişinde durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, aracın bagajında gizlenen bir Afganistan uyruklu olduğu belirlendi, sürücüler H.G. ve M.T. gözaltına alındı.

Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında ise şüphe üzerine bir araç durduruldu. Aracın bagajındaki Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Z.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Z.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.G. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.