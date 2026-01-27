Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

27.01.2026 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 3 sürücüden biri tutuklandı, 2 Afgan göçmen yakalandı. Araçlarda gizli göçmen bulunmuş.

Kars'ta araç bagajlarında düzensiz göçmen taşıyan 3 sürücüden biri tutuklandı, 2 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapılacağından şüphelenilen iki aracın öncü ve artçı olarak Kars'a geleceğini belirledi.

İsmail Hakkı Alaca Bulvarı'nda durdurulmaya çalışılan öncü araç kaçtı, diğeri yakalandı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada kaçan araç da Digor İlçe Emniyet Amirliğince ilçe girişinde durduruldu.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, aracın bagajında gizlenen bir Afganistan uyruklu olduğu belirlendi, sürücüler H.G. ve M.T. gözaltına alındı.

Kars-Iğdır kara yolundaki uygulama noktasında ise şüphe üzerine bir araç durduruldu. Aracın bagajındaki Afganistan uyruklu 1 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü Z.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücülerden Z.D. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, H.G. ve M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler, Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Göçmen, Kars, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şişli’de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı Şişli'de cesedi bulunan kadının son görüntüleri ortaya çıktı
Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü Kendisini eve bırakan arkadaşının otomobilinin altında kalıp öldü
Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı Dedesi istismar etti, babası ve kardeşlerine dava açtı
Sergej Jakirovic’in oğlu, dünya devine imza attı Sergej Jakirovic'in oğlu, dünya devine imza attı
Oranlar alarm veriyor “Türkiye için felaket“ diyen Erdoğan’ı haklı çıkartan harita Oranlar alarm veriyor! "Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher’den büyük müjde 13 yıldır tedavi gören Michael Schumacher'den büyük müjde

13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
13:07
Türk futbolunda neler oluyor 2 hakem istifa etti
Türk futbolunda neler oluyor? 2 hakem istifa etti
12:45
Masadaki rakam netleşti İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
Masadaki rakam netleşti! İşte emekliye verilecek bayram ikramiyesi
11:52
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
Bakan Şimşek de sinyali vermişti: Yüksek maaş alan herkesin evine bu yazı gidecek
11:28
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak karar
11:11
Aziz İhsan Aktaş davası başladı Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 13:27:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.