Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika
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Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor

04.07.2022 09:35

Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyorKARS Kars 'gökkuşağı' gibi, rengarenk açan çiçekler görenleri mest ediyor.

Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor

KARS Kars 'gökkuşağı' gibi, rengarenk açan çiçekler görenleri mest ediyor.

Kars'ta son günlerde etkili olan yağmur, doğaya ayrı bir güzellik kattı. yağmurlarda birlikte canlanan doğada açan her renkten çiçek, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor.

Dört mevsim bir başka güzelliği bürünen Kars'ta yaz güzelliği yaşanıyor. Kars-Çakmak karayolun etrafını kaplayan çiçekler havadan görüntülendi. her tondan çiçeği bünyesinde barındıran Kars, görenleri kendinden geçiriyor.

"13 yıl sonra doğa rengarenk"

Kars'ta bu kadar çok çiçeği 13 yıl sonra bir arada gördüklerini ifade eden fotoğraf sanatçıları, "13 yıl sonra bu kadar renk cümbüşünün bir arada olması çok güzel bir görüntü, dehşet bir görüntüsü var. Yeşili, mavisi, her türlü rengin tonu çiçekler üzerinde yansımakta, bende fotoğraflarını çektim. bu fırsatı kaçırmak istemedim. Malum son yağan yağmurlardan sonra çiçekler açmaya başladı" dedi.

Kars Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ertaş ise 2022 yılında çok güzel bir flora olduğunu söyledi.

Ertaş, "2022 yılında çok güzel bir tablo, çok güzel bir flora var yağışlardan dolayı rengarenk çiçekler ve bitki örtüsü var. son aşağı yukarı 12-13 yılın en iyi yıllarından birisini yaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Kars'ta açan her renkten çiçek, kentte ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerinde ilgisini çekiyor. Gezi rotaları üzerinde çiçekleri gören turistler bol bol fotoğraf çekiliyor.

Kars'ta yaşanan renk cümbüşü kentin doğa, tarih, tarih ve inanç turizmine de önemli katkı sağlıyor. Doğanın bütün tonlarının tarihi mekanlarla birlikte bir bütün olarak yansıması kartpostal görüntüler ortaya çıkarıyor.

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Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta gökkuşağı gibi rengarenk açan çiçekler görenleri hayran bırakıyor - Son Dakika

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