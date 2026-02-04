Kars'ta Kapalı Yollar Açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yollar açıldı.
Kentte dün kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan Kars- Ardahan ve Kars- Göle kara yolunda ekiplerin çalışması devam etti.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yoğun tipinin etkili olduğu yolları ulaşıma açtı.
Ekipler yolların ulaşıma kapanmaması için yoğun tipiye rağmen çalışmasını sürdürüyor.
