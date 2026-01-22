Kars'ta Kapanan Kara Yolu Yeniden Açıldı

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yol, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı.
Tipinin etkili olduğu bölgede yolun kapanmaması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.
