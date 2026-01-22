Kars'ta Kapanan Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Kapanan Kara Yolu Yeniden Açıldı

22.01.2026 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta etkili kar ve tipiden kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman- Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle iki gün önce ulaşıma kapatılan Kağızman-Ağrı kara yolunda çalışma başlatıldı.

Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu yol, ekiplerin zorlu çalışmasıyla açıldı.

Tipinin etkili olduğu bölgede yolun kapanmaması için ekipler çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kağızman, Ulaşım, Güncel, Ağrı, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kapanan Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:58:38. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Kapanan Kara Yolu Yeniden Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.