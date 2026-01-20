Kars'ta Kar Engeli: Bebeği Hastaneye Taşıdılar - Son Dakika
Kars'ta Kar Engeli: Bebeği Hastaneye Taşıdılar

20.01.2026 10:23
Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle köyde rahatsızlanan 1 yaşındaki bebek hastaneye ulaştırıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan bebek, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 120 köye ulaşım sağlanamıyor.

Melikköyü'nde ateşi yükselen 1 yaşındaki Cihangir Efe Kaya'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, kardan yolu kapanan köye gidemedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.

Ancak ambulans yoğun kar nedeniyle evin yakınına ulaşamayınca İl Özel İdaresi ekipleri, Kaya'yı kendi aracına alarak köy girişindeki ambulansa kadar taşıdı.

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Kaya, Arpaçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol boyunca eşlik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Arpaçay, Güncel, Bebek, Kars, Son Dakika

