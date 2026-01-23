Kars'ta Kar Fırtınasında Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Kars'ta Kar Fırtınasında Kurtarma Operasyonu

23.01.2026 12:29
Nefes darlığı yaşayan Zafer Kuyumcu, AFAD amfibi aracıyla kar nedeniyle kapalı köyden kurtarıldı.

KARS'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde nefes darlığı şikayetiyle durumu ağırlaşan Zafer Kuyumcu (59), AFAD'a ait 8x8 amfibi araçla kurtarıldı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle yolu kapanan Akdere köyünde Zafer Kuyumcu nefes darlığı yaşamaya başladı. Bunun üzerine Kuyumcu'nun ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri ve AFAD arama kurtarma personeli sevk edildi. Normal araçların ilerleyemediği köyde, AFAD'ın her türlü arazi koşuluna uygun 8x8 amfibi paletli aracı sevk edildi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmalarına destek verdiği AFAD ekipleri, amfibi araçla Zafer Kuyumcu'nun evine ulaştı. Nefes almakta güçlük çektiği belirlenen Kuyumcu, paletli araçla güvenli noktada bekleyen 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan ve oksijen desteği verilen Zafer Kuyumcu, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kuyumcu'nun durumunun stabil olduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

