Kars\'ta Kar Yağışı Etkili Oldu

Kars'ta akşam saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kentte etkili olan soğuk hava akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışla kent merkezi karla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar arabalarının üzerinde, iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

Esnaf Erdal Kılıç, karın çok güzel yağdığını belirterek, "Sarıkamış'ta kar yağışı yeniden başladı, inşallah bereketli ve güzel olur. Sarıkamış'a kar yakışıyor." dedi.