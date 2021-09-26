Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı - Son Dakika

Kars'ta köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı

KARS'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı.

KARS'ın Selim ilçesinde köpek dövüştürüp, bahis oynayan 41 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası uygulandı. İlçeye bağlı Benliahmet köyünde bahis amaçlı Kangal cinsi köpek dövüşü ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yakalanan 41 kişi hakkında 'köpek dövüşü yaptırma' ve 'bahis oynama, oynatma' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Bu kişilere Kabahatler Kanunu'na göre de para cezası verildi. Dövüştürülen köpeklerin çalıntı olduğu belirtildi.



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Ankara-Niğde otoyolu, 10 bin kişiye istihdam sağlayacak

Kahvehanede çıkan yangında, okey onayan müşteriler yerinden bile kalkmadı

Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

DSÖ, Delta varyantı ile Mu varyantını karşılaştırdı! Ülkemizde yüzde 90'ı geçen Delta ile ilgili korkutan sözler

7 ay arayla annesini ve nişanlısını kaybeden pilotun yürek yakan vasiyeti: Organlarımı onlar adına bağışlayacağım

Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış

Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan