Kaza, Susuz–Ardahan kara yolunda meydana geldi. Ardahan istikametine seyreden yolcu otobüs, kar ve buzlanmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Kars'ta Otobüs Devrildi: 13 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.